Spotify se lance dans les podcasts

Spotify est en train de préparer une introduction en Bourse. Le service musical tient beaucoup à se démarquer d'Apple, qui, avec Apple Music, est son principal concurrent. Les podcasts ont plus ou moins vu le jour grâce à Apple. Mais ces derniers temps, le créateur de l'iPhone fait peu la promotion de sa propre app de podcast et de la présence de podcasts dans iTunes. Vu la popularité croissante des podcasts, Spotify y voit lui justement des opportunités.

Trois célèbres podcasts américains ont déjà fait savoir qu'ils participeraient à l'initiative de Spotify : Reply All, Pod Save America et The Bill Simmons Podcast.