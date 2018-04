Spotify s'habille de neuf et mise sur les utilisateurs gratuits

Contrairement à son concurrent Apple Music, Spotify exploite depuis son lancement un modèle gratuit, en plus du service payant. "L'aspect freemium est important pour nous", déclare Gustav Söderström, en charge de la R&D chez Spotify. "Spotify possède à présent 90 millions d'utilisateurs gratuits, alors que 60 pour cent de nos abonnés payants ont d'abord utilisé un compte gratuit. Notre entreprise souhaite satisfaire ces utilisateurs avec Spotify. Ils ne doivent pas se sentir des 'auditeurs de second rang'."

Le service musical introduira quinze répertoires personnalisés sur base du comportement d'écoute des utilisateurs. Selon Spotify, les playlists seront composées de quelque 750 morceaux et seront adaptées en permanence. Avec cette nouvelle fonction, le service de diffusion musicale veut rendre l'appli plus intéressante, car aujourd'hui, les utilisateurs gratuits ne peuvent qu'appliquer la fonction 'shuffle' pour compulser les morceaux de manière aléatoire.

En outre, l'appli rénovée disposera aussi d'une fonction d'économie pour les utilisateurs ne disposant que d'une quantité limitée de données mobiles. Ce qui est étonnant, c'est que Spotify n'ait pas évoqué la stratégie de son application Stations gratuite qu'elle a lancée cette année. L'entreprise n'a pas abordé non plus la commande vocale qu'elle expérimente chez un groupe select d'utilisateurs. L'appli new look sera déployée dans les prochaines semaines au niveau mondial.