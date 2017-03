Spotify s'empare d'une jeune entreprise à des fins de suggestions musicales

Les suggestions de Spotify ne sont pour le moment pas encore ce qu'elles devraient être et comme l'entreprise vit des promos et des goûts musicaux de ses utilisateurs, elle veut améliorer les choses. A cette fin, elle a notamment déjà mis la main sur l'appli de découvertes musicales Sonalytic et voici à présent qu'elle reprend MightyTV. Cette jeune entreprise exploite les suggestions d'amis et l'intelligence artificielle pour trouver les meilleurs programmes TV pour ses utilisateurs dans toutes sortes de services de streaming tels Netflix, Amazon Prime Video et HBO. L'appli permet aux utilisateurs d'indiquer par un balayage à la Tinder s'ils apprécient une suggestion ou pas. Depuis le rachat par Spotify, elle n'est plus en ligne.

On s'attend à ce qu'avec sa nouvelle acquisition, Spotify se focalise sur la publicité. MightyTV a été fondée en 2015 par Brian Adams (non, pas le chanteur!). Adams deviendra Vice-President of Technology chez Spotify et se chargera aussi du marketing personnalisé.