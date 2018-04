Spotify rachète une startup pour mettre ses licences en ordre

Qu'il s'agisse de cover, sample, remix ou medley, il est souvent compliqué de déterminer quel musicien ou label discographique dispose de quels droits exactement. L'entreprise Loudr, fondée en 2013, a développé un logiciel permettant d'identifier et de rétribuer les auteurs originaux de chansons. La technologie veille à ce que les musiciens ne doivent pas à chaque fois négocier à propos des licences, avant de pouvoir utiliser un morceau d'un autre artiste.

Voilà qui a dû plaire au service de streaming Spotify, qui vient donc de racheter la startup. "Ce qu'a créé Loudr, c'est bien plus qu'une manière intelligente et pratique d'obtenir des licences. C'est en fait une véritable innovation dans l'industrie musicale", affirme Adam Parness, Global Head of Publishing chez Spotify dans un communiqué. Le personnel de Loudr déménagera dans les bâtiments de Spotify à New York. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.

Spotify, qui est entrée récemment à la bourse, a ces dernières années déjà englouti plus de dix petites entreprises et mis ainsi la main sur la technologie sous-jacente. La reprise de Loudr devrait surtout aider Spotify à verser les royalties aux artistes concernés. Cela ne se faisait en effet pas toujours aisément jusqu'à présent. Or aussi longtemps que ce problème n'est pas résolu, le service de diffusion marche sur des oeufs sur le plan juridique.

C'est ainsi qu'au début de cette année, Spotify a été citée à comparaître en justice par Wixen Music Publishing Inc, l'éditeur d'artistes tels Tom Petty, Rage Against the Machine et Neil Young. L'éditeur réclame 1,6 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros), parce que le service de streaming aurait versé trop peu de droits d'auteur.