Spotify permet aux utilisateurs gratuits d'attendre de nouveaux albums

Dans un communiqué officiel, le CEO de Spotify, Daniel Ek, déclare: "Spotify sait parfaitement que chaque album ne doit pas être mis à disposition de la même manière par chaque artiste. Nous avons négocié durement avec UMG (Universal Music Group), afin de mettre au point une nouvelle politique de lancement flexible. Désormais, les artistes pourront ainsi choisir de proposer leur album en exclusivité sur Spotify premium et ce, pendant deux semaines."

Dans le passé, l'entreprise s'opposait nettement à un accès exclusif pour les utilisateurs premium et insistait toujours pour que chaque utilisateur ait un accès égal au contenu. Elle change donc à présent son fusil d'épaule.

Cette annonce n'est cependant pas une surprise. Des rumeurs circulaient en effet depuis assez longtemps déjà, selon lesquelles Spotify entendait renouveler ses accords avec les grands labels discographiques. Le service musical en ligne souhaite en 2018 faire son entrée à la Bourse. Pour augmenter ses chances d'une introduction boursière réussie, il recherche de nouvelles manières d'amplifier sa rentabilité. Selon le journal américain The New York Post, Universal réclamera désormais une portion moindre du chiffre d'affaires.

On s'attend à ce que Spotify revoie également rapidement ses deals conclus avec les deux autres grands labels discographiques, à savoir Warner Music Group et Sony Music Group. Il est probable que des accords similaires soient conclus avec ces deux géants musicaux. Cette décision pourrait créer un précédent vis-à-vis d'autres différences existants entre utilisateurs gratuits et premium.