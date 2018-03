Spotify développe sa propre commande vocale

Le service de diffusion musicale bien connu Spotify planche sur un assistant vocal maison. Certains utilisateurs iOS ont ainsi vu apparaître un petit micro dans le coin inférieur droit de leur appli Spotify. En le touchant, c'est un assistant qui se manifeste. Entre-temps, l'entreprise a bien confirmé à The Verge qu'un assistant vocal était en phase de test.

Une fois qu'on clique sur le micro, il est possible de saisir des commandes. L'assistant peut reproduire par exemple une 'playlist' (sélection musicale), une chanson spécifique ou des morceaux d'un artiste déterminé. La fonctionnalité est cependant limitée. A des questions comme 'qui sont les The Beatles?', la réponse réside simplement dans la reproduction de chansons du groupe britannique. En outre, l'assistant semble parfois éprouver des difficultés à comprendre les noms de sélections musicales spécifiques.

Mois tumultueux

Spotify a bien confirmé le test sur iOS, mais l'entreprise ne veut provisoirement pas faire d'autres commentaires sur le sujet. "Nous préparons toujours de nouvelles solutions en vue d'améliorer l'expérience Spotify de nos utilisateurs, mais pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle information à annoncer", peut-on lire dans un communiqué.

Ces derniers mois, on a beaucoup parlé et écrit à propos du service musical. Récemment encore, l'entreprise en perte est entrée à la bourse. En outre, elle a un important rival avec Apple Music qui, selon les analystes, aura en juin davantage d'utilisateurs actifs qu'elle aux Etats-Unis. Il convient d'ajouter à cela aussi une plus grande pression financière exercée sur les services de streaming.

Haut-parleurs intelligents

Une manière fructueuse de relever ces défis consiste peut-être à innover. Apple Music dispose évidemment de Siri. Avoir son propre assistant vocal capable de défiler de manière avancée à travers l'interface de Spotify pourrait être un pas dans la bonne direction. Ce qui est intéressant, ce sont aussi les rumeurs récentes faisant état d'un haut-parleur Spotify. Il serait en effet tout à fait logique que les utilisateurs puissent interagir avec ce haut-parleur sur base de la commande vocale.

Mais Apple n'est pas le seul concurrent. Amazon et Google possèdent évidemment elles aussi déjà leurs propres services musicaux et haut-parleurs intelligents, alors que Facebook plancherait également sur deux modèles maison. L'entreprise de Mark Zuckerberg aurait en outre déjà conclu quelques contrats musicaux, même si ces projets demeurent encore peu clairs et incertains.