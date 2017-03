Spotify compte 50 millions d'abonnés payants

Cette forte croissance est en cours depuis quelque temps déjà, puisque l'année dernière, Spotify passa en un semestre de 30 à 40 millions d'utilisateurs payants. A présent, le service de diffusion suédois en enregistre 10 millions de plus en l'espace de quelque 6 mois. Le nombre d'abonnements payants est aujourd'hui aussi élevé que les 50 millions d'utilisateurs gratuits que Spotify a accueillis depuis son lancement en 2008.

Son concurrent le plus proche au niveau de la diffusion musicale est Apple avec 20 millions d'abonnés payants pour Apple Music. Mais cette deuxième place ne signifie certainement pas qu'Apple Music reste les bras croisés, puisque le service de diffusion n'existe en fin de compte que depuis un an et 7 mois. Du reste, les deux services semblent plus que jamais être proches l'un de l'autre sur le plan de l'offre. Tant Apple Music que Spotify Premium proposent des abonnements spéciaux pour les étudiants et les familles à exactement les mêmes prix, à côté des 10 euros par mois demandés pour l'abonnement individuel normal.

L'annonce de Spotify intervient juste après que des rumeurs évoquent le fait que le diffuseur de musique suédois proposerait la musique en haute fidélité (hifi). Divers utilisateurs de Spotify ont reçu une invitation pour cette nouvelle fonctionnalité, mais Spotify ne souhaite encore rien confirmer.

Ces bons chiffres ne sont pas un luxe superflu pour Spotify. Au beau milieu de l'année dernière, l'entreprise emprunta en effet encore un milliard d'euros à des investisseurs privés, pour les injecter dans des opérations de marketing et conclure des accords avec des labels discographiques.