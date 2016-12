Spotify a collecté dans une 'playlist' vos chansons les plus écoutées en 2016

Spotify a dans ce but envoyé un mail à ses utilisateurs, intégrant leur aperçu annuel personnel de 2016. Chacun peut ainsi découvrir les artistes et les chansons écoutées sur Spotify, de même que la durée en minutes. Le service affiche aussi le top trois des chansons les plus écoutées par utilisateur.

Dans le courriel, que tout le monde n'a pas encore reçu, l'on trouve aussi 'vos artistes préférés', ainsi qu'un lien de la 'playlist' (liste d'écoute) avec les chansons les plus écoutées. Si vous n'avez pas encore reçu le mail, vous pouvez le retrouver dans l'appli. Celle-ci peut se trouver dans la colonne de gauche avec les 'playlists'. Sinon, elle figure dans 'Genres et tendances', après quoi vous vous rendez dans 'Flashback 2016'. Vous y trouverez les top-classements généraux de 2016 et 'Vos top-chansons de 2016'.