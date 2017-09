Sparkcentral s'associe à Engie Electrabel

Sparkcentral vous est peut-être connue en tant startup de Davy Kestens, ce 'Belge exilé dans la Silicon Valley'. Engie Electrabel fait à présent appel à cette plate-forme pour proposer un service clients via des canaux numériques tels les applis mobiles, Facebook Messenger et Twitter. L'objectif est ainsi de mieux fidéliser les clients au géant de l'énergie. "Les médias sociaux et la messagerie mobile sont rarement exploités au maximum dans le secteur des services aux collectivités. Nous avons à présent la chance de nous distinguer vraiment en offrant un service clientèle d'un niveau supérieur et en répondant encore davantage aux desiderata des clients", déclare Annick Rossey, directrice Marketing & Sales Belux, dans un communiqué de presse.

Il s'agit là du premier accord cent pour cent européen pour l'entreprise et l'un des premiers nouveaux clients importants pour Christoph Neut. L'ex-directeur de Cegeka a été recruté l'année dernière par l'entreprise pour amplifier sa présence dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), ce qui semble donc être bien le cas. Sparkcentral qui, il y a quelques années encore, avait attiré l'attention d'investisseurs américains, peut à présent s'enorgueillir de posséder des entreprises telles Zappos, JetBlue, Netflix, Delta Air Lines et Slack au nombre de ses clients.