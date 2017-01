SpaceX postpose de nouveau le lancement de sa fusée Falcon 9

L'objectif était de lancer ce lundi dix petits satellites de communication de l'entreprise Iridium de la base Vandenberg en Californie. De mauvaises conditions météorologiques sont à l'origine de ce nouveau retard. La Falcon 9 est clouée au sol depuis qu'une tentative de lancement avait complètement échoué en septembre.

"Le lancement est retardé en raison du vent violent et de la pluie qui sévissent sur la base Vandenberg", indique l'entreprise. "A cause d'autres lancements qui auront lieu cette semaine, la prochaine possibilité de lancer la Falcon 9 se situera le 14 janvier."

Fusée explosée

Le 1er septembre, une fusée sans équipage de SpaceX explosait sur la base de Cap Canaveral en Floride. La fusée Falcon 9 aurait dû lancer un satellite de communication israélien valant 200 millions de dollars et destiné à être utilisé par Facebook. Personne ne fut blessé par l'explosion. Entre-temps, SpaceX a trouvé la cause de l'incident. Une équipe de chercheurs a conclu qu'un problème au réservoir d'oxygène avait provoqué l'explosion. En fonction des résultats de l'enquête, le concept même de la fusée a été revu et adapté.

Colonie sur Mars

SpaceX joue un rôle crucial dans les projets de Musk de fonder une colonie humaine permanente sur la planète Mars. Peu après le lancement raté, il dévoila en effet ses premiers plans, qui prévoient la construction d'un vaisseau spatial géant, capable d'emporter cent personnes et du fret dans l'espace. Les premières personnes devraient arriver sur Mars en 2024. Musk pense qu'il faudra de 40 à 100 ans, avant qu'une civilisation humaine autonome puisse vivre sur Mars.