SoundCloud quasiment sans le sou

Le service de diffusion musicale SoundCloud avait perdu quasiment 52 millions de dollars en 2015. Il permet en fait aux utilisateurs de charger leurs chansons et de les partager avec d'autres. En mars, le service SoundCloud introduisit son service payant, Go, dans le sillage de ses concurrents Spotify, Pandora et Apple Music. Cette version payante offre aux utilisateurs de la diffusion sans publicité accès aux chansons d'artistes connus et leur reproduction hors ligne.

Go devrait rapporter de l'argent, mais il se pourrait que cela ne suffise pas. Selon The Financial Times, les réserves financières de l'entreprise sont pratiquement épuisées. SoundCloud recherche notamment de nouveaux investissements. Des rumeurs circulent en outre, selon lesquelles Spotify souhaiterait racheter l'entreprise, ou peut-être Google.

SoundCloud est l'un des principaux services de diffusion musicale sur le net avec quelque 175 millions d'utilisateurs. Il est surtout populaire auprès des musiciens (débutants), en tant que plate- forme de partage de chansons ou de remixes. Mais il se trouve sur un marché saturé. Des services tels Pandora et Spotify éprouvent également des difficultés pour demeurer rentables. Pourtant, ils proposent depuis assez longtemps déjà des abonnements payants.