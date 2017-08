SoundCloud est sauvé

Même si SoundCloud est l'un des principaux services de diffusion musicale sur le net avec ses 175 millions d'utilisateurs, il connaît néanmoins depuis quelque temps une situation difficile. Sur un marché saturé, il doit en effet affronter des services tels Spotify qui, soit dit en passant, n'a pas encore réussi à être rentable. Le mois dernier déjà, SoundCloud annonçait qu'elle allait fermer ses filiales de San Francisco et Londres et licencier plus de 40 pour cent de son personnel.

L'effondrement semblait donc imminent, mais grâce à cette nouvelle injection de capital, le service pourra continuer de diffuser de la musique. Cela se fera cependant sous une autre forme et avec une nouvelle stratégie. SoundCloud se concentrera en effet davantage sur la vente d'outils pour artistes, podcasters et créateurs de contenu en vue de partager du matériel en ligne.

Un vent nouveau

Le fondateur de SoundCloud, Alex Ljung, doit à présent faire place à un nouveau CEO. Le Suédois est en effet remplacé par Kerry Trainor, ex-directeur du service vidéo Vimeo. Ljung restera toutefois administrateur de l'entreprise.

Trainor annonce qu'il ne cherchera plus à concurrencer des acteurs en vue tels Spotify et Apple Music. L'entreprise reconnaît ainsi que sa coûteuse tentative de ces dernières années de créer un service d'abonnements n'a pas été couronnée de succès.

Les nouveaux investisseurs ont pour nom Raine Group et Temasek Holdings, le fonds d'état de Singapour. La valeur de SoundCloud est à présent évaluée à 150 millions de dollars, ce qui ne représente qu'une fraction congrue par rapport au milliard de dollars auquel le service de diffusion musical allemand s'était lui-même mis en vente l'année dernière.