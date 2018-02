Sony prévoira quand vous aurez besoin d'un taxi

Au Japon, il est interdit d'utiliser des voitures privées pour le transport commercial de personnes. Il en résulte que des services tels Lyft et Uber n'y sont pas possibles. Le géant technologique nippon Sony a trouvé, selon le site d'infos Nikkei, une façon d'améliorer les services de taxi.

D'après les rumeurs, l'entreprise entend exploiter des algorithmes pour déterminer quand le besoin de taxis est élevé et en quels endroits. En cas de mauvaises conditions météorologiques par exemple, beaucoup de piétons préfèrent se déplacer le plus rapidement possible d'une manière plus confortable. Le programme signale ensuite au dispatching que le besoin de taxis va grimper à un moment bien précis.

Autre facteur entrant en jeu: les événements planifiés. Le logiciel détermine automatiquement quand et où un grand nombre de personnes se rendra. De plus, Sony examine aussi quels jours de la semaine sur une année la demande est la plus forte. En outre, l'entreprise technologique consacre aussi de l'attention à la formule de paiement des services de taxi japonais. Tout comme dans le cas de services tels Uber, Sony prépare ainsi une forme mobile de paiement simplifiée.

Les nouveaux algorithmes seraient dans un premier temps destinés uniquement au Japon, précisément parce que ce pays applique actuellement des règles très strictes en matière de transport de personnes. Pourtant, Sony n'est pas la seule entreprise à avoir observé le vide existant sur le marché japonais des taxis. Uber elle-même, avec le soutien de l'investisseur Softbank, a annoncé un projet similaire en vue d'améliorer le dispatching des taxis.

On ne sait pas encore exactement quand le secteur des taxis au Japon va pouvoir utiliser ce logiciel intelligent et si ce dernier proviendra de Sony ou d'Uber.