Sony Mobile régresse encore

Par contre, tout va bien pour Sony dans son ensemble. Le trimestre passé, la firme a enregistré 225 milliards de yens de rentrées nettes, soit 1,72 milliard d'euros après conversion. C'est là 180 pour cent de plus que durant la même période de l'année dernière. Une grande partie de ces revenus est à mettre au compte des semi-conducteurs de Sony, ainsi qu'à lsa division 'games' proposant la PlayStation et ses différents accessoires et jeux.

La situation est donc moins rose au niveau de la division mobile. Celle-ci fait en effet état de 11 milliards de yens (84 millions d'euros) de pertes, et son CFO, Hiroki Totoki, déclare qu'il s'attend à ce que la situation empire encore à l'avenir. Durant le trimestre écoulé, Sony a écoulé en tout deux millions d'appareils mobiles. C'est 1,4 million de moins que durant la période correspondante de 2017 et quasiment 40 millions de moins qu'Apple, qui vient d'être reléguée à la troisième place au classement des ventes (le numéro 1 de ce classement, Samsung, est parvenu à vendre 71,5 millions de mobiles en un seul trimestre). Les téléphones Xperia de Sony, dont deux nouveaux modèles avaient encore été présentés en février, semblent donc perdre de leur superbe.