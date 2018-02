Sony lance les Xperia XZ2 et XZ2 Compact à mini-bords d'écran

Les Xperia XZ2 et Compact sont très proches sur le plan des spécifications. Ils embarquent tous deux la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 845, ainsi que 4 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage et un écran LCD 18:9 LCD de 2.160 x 1.080 pixels. Les deux modèles tournent sur Android 8.0 Oreo et sont étanches IP68.

Les principales différences entre les deux résident dans la taille de l'écran et dans les accus. Le XZ2 est équipé d'un écran de 5,7 pouces, et le Compact d'un écran de 5 pouces. Le Compact intègre un accu de 2.870 mAh contre une batterie de 3.180 mAh pour le XZ2.

Ralenti Full HD

Le fabricant japonais propose en outre des appareils photo principaux qui réalisent des vidéos en 4K avec HDR assurant de meilleurs contrastes des couleurs. La vitesse maximale d'images par seconde est de 30 fps (frames par seconde). En outre, Sony réintroduit le ralenti vidéo qu'on avait déjà découvert l'année dernière sur le Xperia XZ Premium, et qui équipe à présent aussi le Galaxy S9. Le Xperia XZ2 et le Compact gardent les 960 fps en ralenti vidéo, mais contrairement au S9, ils renoncent à la qualité 720p au profit du Full HD.

Au niveau des performances photographiques, Sony ne s'est guère épanchée. L'appareil photo de 19 méga-pixels unique à l'arrière présente un diaphragme f/2.0 à autofocus par laser. L'appareil frontal est de 5 méga-pixels et dispose d'un diaphragme f/2.2. Durant la présentation, seule la capacité vidéo de l'appareil photo principal a été évoquée.

Vibreur

Le XZ2 offre aussi une fonction spéciale qui n'a étonnamment pas trouvé place sur le XZ2 Compact. Il s'agit de la technologie 'Dynamic Vibration' propre à Sony qui veille à ce que l'appareil vibre sur base du contenu visionné. Si vous regardez par exemple un clip YouTube up-tempo, le téléphone vibre littéralement au rythme de la musique. Dans une démonstration, on a aussi pu voir comment le téléphone réagit, lorsqu'on propulse dans les airs un 'Angry Bird' au moyen d'une catapulte. Selon Sony, les algorithmes ont été conçus de telle sorte que des vibrations ad hoc soient générées en temps réel.

Verre et polycarbonate

Il y a une différence singulière au niveau du design entre les deux appareils. En plus d'une taille d'écran différente, Sony a choisi d'utiliser un autre matériau pour la face arrière des téléphones. C'est ainsi que le XZ2 Compact se caractérise par une face arrière en polycarbonate mat, alors que le design du XZ2 fait davantage premium grâce au verre brillant. Cette face arrière en verre est du reste vite souillée par les empreintes des doigts de l'utilisateur. Qui plus est, les deux appareils ne disposent plus d'un scanner d'empreintes digitales sur le côté, puisqu'il se trouve à présent au-dessus de l'appareil photo principal.

Les Xperia XZ2 et XZ2 Compact seront commercialisés à partir du 6 avril. Le grand modèle devrait coûter 799 euros, et le Compact 599 euros.