Sony annonce la carte SD la plus rapide à ce jour

Même si beaucoup de fabricants tentent de prévoir le plus grand espace de stockage possible sur leurs cartes SD, Sony vient d'en créer une qui mise, elle, sur la vitesse. Selon l'entreprise, la série SF-G de cartes UHS-II est la plus rapide au monde avec une vitesse de lecture de 300 Mb par seconde et une vitesse d'écriture de 299 Mb par seconde. En outre, ajoute encore Sony, ces cartes résisteront aux chocs, à l'eau et à la chaleur.

Cette vitesse de lecture de 300 Mbps n'est pourtant pas tout à fait inédite, puisque la carte Professional 2000x du concurrent Lexar le peut également, mais celle-ci se caractérise par une vitesse d'écriture inférieure (260 Mbps). Une telle vitesse s'avérera surtout pratique pour les photographes, mais cela se fera aux dépens de la capacité de stockage. Les cartes SF-G, qui sortiront au printemps, se déclineront provisoirement en versions de 32, 64 et 128 Go.