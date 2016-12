'Snapchat s'emparerait d'une start-up de réalité augmentée'

Ledit rachat est annoncé par le journal d'affaires israélien Calcalist et par l'agence de presse Reuters, même si les entreprises concernées ne souhaitent pas commenter l'information. Selon le journal, Snapchat verserait de 30 à 40 millions de dollars pour acquérir la start-up.

Cimagine Media occupe une vingtaine de collaborateurs et existe depuis 2012. L'entreprise dispose notamment d'un produit vous permettant de placer virtuellement des meubles et des appareils dans un living existant. Selon Calcalist, Snapchat serait cependant surtout intéressée par l'équipe à l'initiative de ce produit spécifique. C'est ainsi que la start-up deviendrait le centre R&D israélien de l'application de photos et de vidéos.

Dans le passé déjà, Snapchat a effectué quelques rachats, afin d'améliorer son appli. Il faut dire que cette dernière est très populaire surtout chez les jeunes. Tellement populaire du reste que certaines fonctions, comme la possibilité de créer une histoire de vos instantanés, ont entre-temps été copiées par Instagram entre autres.

L'entreprise ambitionne d'entrer à la Bourse d'ici le mois de mars. Ensuite, elle sera tenue d'annoncer ses futurs rachats au grand public.