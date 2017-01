Snapchat entrera probablement en Bourse en mars

L'introduction boursière publique signifie entre autres que tout un chacun peut jeter un regard sur la structure interne et les finances de l'entreprise. L'introduction se ferait sous la direction de Morgan Stanley et de Goldman Sachs. Selon les sources du site technologique Recode, Snap pèserait quelque 25 milliards de dollars, mais cette valeur pourrait croître en fonction de l'intérêt d'acheteurs potentiels. L'entreprise existe depuis cinq ans environ et a été fondée par son actuel CEO Evan Spiegel. Le produit le plus important de Snap s'appelle Snapchat, une appli de messagerie photographique surtout utilisée par les jeunes de moins de 25 ans. Les fonctions de Snapchat sont si populaires que Facebook notamment est activement occupée à en copier l'une ou l'autre.