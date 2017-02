Snap va vendre des lunettes-caméra

Les lunettes coûtent 130 dollars et ne sont provisoirement disponibles qu'aux Etats-Unis. Elles permettent aux utilisateurs de Snapchat de réaliser et de partager des clips vidéo de 10 secondes. Elles peuvent être connectées par wifi ou Bluetooth à un téléphone portable. Autre point étonnant: le format des vidéos est rond et pas rectangulaire. Ce n'est pas une erreur, mais un choix délibéré, parce que ce format correspond à la façon dont les gens regardent le monde autour d'eux, selon Snap.

La vogue suscitée par cet appareil a débuté durant l'automne dernier déjà. A l'époque, Snap installait des distributeurs automatiques spéciaux, les Snapbots, en différents endroits des Etats-Unis. Cette stratégie avait pour but de donner un statut exclusif à l'appareil. Snapchat, qui et surtout populaire chez les jeunes, est connue comme une plate-forme très innovante, proposant des idées hors du commun telles Stories, qui fut ensuite copiée par le rival Facebook.

Pour Snap, le grand lancement de son premier produit hardware coïncide avec l'annonce, selon laquelle l'entreprise entre à la Bourse. Dans les documents préliminaires rendus publics, Snap Inc. indique aussi qu'elle n'envisage pas de gagner beaucoup d'argent avec ses lunettes-caméra. Il n'empêche que l'entreprise, qui va entre-temps s'appeler 'la firme caméra', selon l'agence Reuters, va fortement miser sur les 'gadgets qui vont se vendre comme des petits pains'. Dans ce but, des centaines de personnes ont été engagées en vue de transformer cette vision en produits.