Snap entre ce jeudi en Bourse avec une action à 17 dollars

Snap, l'entreprise à l'initiative de l'appli populaire Snapchat, aura droit à une cotation plus élevée lors de son entrée à la Bourse de New York ce jeudi. Sur la base de sources spécialisées, plusieurs médias américains annonçaient mercredi en effet que la valeur de l'action sera de 17 dollars, ce qui fait que l'entreprise sera évaluée à quelque 24 milliards de dollars, soit plus de 22 milliards d'euros après conversion.