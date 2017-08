Smals fait recycler son vieux matériel ICT par Out of Use

En tant qu'organisation de services ICT fournissant aux institutions publiques, Smals dispose de beaucoup d'appareils ICT. Mais une fois que ces derniers sont usés, l'organisation doit veiller à ce que ce matériel ne vienne pas encore grossir la montagne de déchets, mais elle doit s'assurer aussi qu'il ne reste plus d'anciennes données présentes dans les vieux appareils. Dans ce but, Smals a signé cette semaine un contrat d'une durée indéterminée avec Out of Use, le spécialiste du recyclage, qui récupérera et reconditionnera ou recyclera le matériel de Smals.

Le recyclage consiste en le démantèlement complet des appareils, afin de pouvoir récupérer certaines pièces ou matières. Pour les disques durs, il faut en fonction du traitement appliqué passer par une destruction physique ou par un démontage au moyen d'un démagnétiseur, qui efface les donnés en recourant à un champ magnétique alternatif.

"Sur 100 pour cent de déchets électroniques, nous recyclons 89,96 pour cent des matières secondaires", déclare Mark Adriaenssens de Out of Use. "Comme nous recyclons beaucoup d'appareils ICT, nous proposons plusieurs niveaux de destruction des données, à savoir tant un effacement des données de type logiciel qu'une perforation mécanique, une démagnétisation ou le déchiquetage du hardware. Dans le cadre du nouveau règlement européen en matière de respect de la vie privée GDPR (General Data Protection Regulation), il s'agit là d'un très grand soulagement pour les précédents propriétaires du matériel mis hors service. Des acteurs ICT de pointe tels Smals sont dans ce sens un bel exemple à suivre pour d'autres entreprises. "

Pour chaque composant hardware, Smals reçoit une documentation l'informant du traitement appliqué. Le produit du recyclage est remis à 'Recycleren voor Natuurpunt', qui plante de nouveaux arbres.

"Pour chaque reconditionnement ou recyclage, nous recevons un certificat qui garantit la destruction de toutes les données", explique Frank Robben, CEO de Smals. "Du coup, nous poursuivons notre mission sociale de support de la sécurité sociale et de la santé en appliquant une politique RSE totale sur le plan de la bonne gestion, des conditions de travail, de l'environnement, de la probité commerciale et de l'implication sociale. Smals utilise par exemple du courant 100% vert et économise sur la facture d'électricité de ses centres de données grâce à un refroidissement à air et à eau innovant. Nous remboursons complètement les déplacements du lieu d'habitation vers le lieu de travail en transport en commun et trions soigneusement nos déchets. Le traitement spécialisé du matériel ICT, dont nous offrons le produit à Natuurpunt pour planter des arbres, représente aussi un retour très concret à la société", conclut Frank Robben.