Slack lance une version Enterprise

Slack, un service de messagerie existant depuis trois ans environ, est aujourd'hui utilisé par cinq millions de personnes. Il se distingue essentiellement par sa simplicité, ce qui fait qu'il est bien accueilli par les jeunes entreprises et les organisations assez modestes. Mais il semble que les grandes sociétés l'apprécient aussi, même si le logiciel n'est a priori pas prévu pour elles. La situation devrait changer avec la sortie de Slack Enterprise Grid, une version de Slack spécialement conçue pour les grands groupes. Les premiers clients du nouveau logiciel s'appellent PayPal et IBM.

En principe, Slack Enterprise Grid est un vaste service Slack basé sur un tas de programmes Slack plus modestes. Il prévoit donc un groupe de coordination central chapeautant quelques ensembles plus petits et plus simples, dont les collaborateurs peuvent faire partie. Ce genre de Slack central peut comprendre jusqu'à 500.000 personnes. Pour sa version Enterprise, Slack a aussi adapté les mesures de sécurité et de mise en conformité et a rendu le service compatible avec des systèmes tenant à jour des données électroniques. Slack va ainsi concurrencer des entreprises comme Cisco et Microsoft, présentes depuis nettement plus longtemps déjà sur le marché corporate. Fin de l'année dernière, Microsoft introduisait encore son produit Teams, un client chat pour Office, tandis que Facebook sortait Workplace plus ou moins à la même époque.