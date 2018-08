Simac effectue un rachat en France

Depuis le 27 juillet, Simac est actionnaire à 70 pour cent de Wavetel. En effectuant ce rachat, Simac dispose désormais en France d'activités à Paris et dans deux villes de Bretagne (Rennes et Lorient). Wavetel occupe 17 personnes. Pour sa part, Simac était depuis fin de l'année dernière déjà active à Metz via sa filiale au Luxembourg.

Wavetel se concentrera désormais, conjointement avec Simac BMS (à partir de Simac ICT Belgique) sur des projets et des contrats auprès d'importants clients français dans le domaine du 'network and IT performance monitoring and diagnostics'. Voilà qui devrait générer des possibilités supplémentaires chez les clients en vue existants, mais aussi auprès d'une nouvelle clientèle.

Wavetel vend elle-même aussi de l'équipement de test et de mesure de Fluke et Yokogawa, deux leaders mondiaux dans leurs niches respectives. Simac Electronics commercialise ce type d'équipement en Belgique et aux Pays-Bas. C'est en cette matière que se situent également les racines de Simac.

Plus tôt cette année déjà, Simac s'était emparée d'Aranea Management Consulting située à Den Bosch (Pays-Bas), de même que de la belge Asterion Electronics. Asterion Electronics, fondée en 2004, était un fournisseur de produits RF (câbles, connecteurs, etc.). Depuis le 1er juillet, son appellation a été changée en Simac Electronics.