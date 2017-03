Silverfin recueille 4,5 millions d'euros chez nous et à l'étranger

Index Ventures a précédemment déjà investi dans Dropbox, Skype, Facebook et Deliveroo et compte en son sein notamment l'ex-CEO de Twitter, Dick Costolo. En outre, Louis Jonckheere et Pieterjan Bouten (Showpad), ainsi que Jurgen Ingels (Clear2Pay, B-Hive/Eggsplore et Data News ICT Personality of the Year 2015) ont aussi pris part à la phase de capitalisation de Silverfin.

Silverin a créé une plate-forme de services financiers, uniformisant données, rapports et communications, et les rendant disponibles en temps réel. A entendre l'entreprise, 64.000 clients utilisent déjà sa plate-forme. Il s'agit ici tant de clients directs que d'entreprises connectées par l'intermédiaire de leur conseiller financier. Deloitte par exemple est un client de la jeune entreprise.

Avec l'argent issu de la phase de capitalisation, la firme gantoise souhaite étoffer son équipe belge en recrutant 35 nouveaux collaborateurs. Elle entend aussi accélérer le développement de produits et s'étendre au niveau international, à commencer par la Grande-Bretagne.