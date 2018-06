Signpost s'empare de WeZooz Academy

WeZooz Academy propose une plate-forme en ligne regroupant quelque 1.500 vidéos de cours donnés par des enseignants, des milliers d'exercices correspondants et de nombreuses applications pour l'enseignement, principalement au niveau secondaire. "Depuis quelques années déjà, nous sommes en train de croître à notre rythme, mais nous restons un acteur modeste dans l'enseignement. En nous intégrant au groupe Signpost, nous pourrons conjointement proposer une solution globale pour les écoles qui veulent miser sur l'innovation", explique Cedric Koslowski, directeur général de WeZooz Academy.

Les vidéos de cours seront à présent incorporées à l'Academic Software Platform de Signpost. Selon Signpost même, cette plate-forme compte entre-temps plus de 110.000 utilisateurs (élèves et étudiants) et comprend quelque 200 titres de logiciels. Pour Signpost, le contenu numérique représente une nouvelle étape logique dans sa stratégie de croissance. "Nous allons désormais fortement amplifier la production de nos vidéos de cours et nous focaliser en outre aussi sur l'ESP et l'EST. Les vidéos seront du reste aussi proposées en français", indique Arne Vandendriessche, CEO de Signpost Group. Le montant du rachat n'a pas été précisé.

Le Signpost Group est aujourd'hui devenu un fournisseur bien connu de solutions ICT spécifiques pour l'enseignement. Signpost assure aussi la maintenance de quelque 20.000 ordinateurs portables dans l'enseignement secondaire et de 25.000 autres dans l'enseignement supérieur. A l'entendre, pratiquement toutes les écoles supérieures et centres IFAPME/EFP/promotion sociale, mais aussi 80 pour cent des écoles primaires, secondaires et du soir font partie de sa clientèle.