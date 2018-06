Showpad fait grand cas d'intégrations supplémentaires et du programme 'partner'

Showpad se targue d'être la seule plate-forme intégrée de 'sales enablement' (activation des ventes). Pour accentuer et consolider cette approche plate-forme, la scale-up annonce aujourd'hui une dizaine de nouvelles intégrations, ainsi qu'un programme 'partner'. L'objectif est que les clients (vente et marketing) disposent ainsi de plus de données et de possibilités en vue de faire de Showpad un outil de vente optimal.

La plate-forme Showpad permet une dizaine de nouvelles intégrations avec, principalement, des applications CRM et CMS, telles Microsoft SharePoint, Box, Dropbox, Google Drive, Widen et Bynder. Les 'solution partners' - des fournisseurs de services globaux ou des partenaires régionaux - pourront désormais proposer des solutions plus complètes sur base de Showpad.

Showpad a été fondée en 2011 à Gand et possède aujourd'hui des bureaux à Chicago, Londres, Munich, San Francisco et Portland. A l'entendre, la scale-up dessert entre-temps plus de 1.000 clients, dont de grands noms comme GE Healthcare, Samsung, Xerox, Fujifilm, Prudential, Honeywell et Merck.