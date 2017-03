She Goes ICT: Et les gagnants sont...

Pour la 8e fois déjà, Data News vient de décerner son award de l'ICT Woman of the Year. Annemie Depuydt (KU Leuven) passe le flambeau à Muriel De Lathouwer (EVS Broadcast Equipment), une firme liégeoise fondée en '94 par Pierre Lhoest et Laurent Minguet. Depuis février 2015, Muriel De Lathouwer est directrice générale et CEO. EVS est leader mondial en technologie de production vidéo en direct. Elle a participé à faire évoluer cette société de quelque 500 personnes de la production d'émissions classiques vers un modèle plus flexible basé sur la technologie IP.

Avant d'être managing director et CEO d'EVS, Muriel De Lathouwer a connu une carrière remarquable. Avec son diplôme d'ingénieur en physique nucléaire et son MBA, elle a notamment travaillé comme consultante chez Accenture et McKinsey, puis comme chief marketing officer de l'opérateur télécoms Base. Elle a aussi exercé différentes fonctions dans plusieurs zones géographiques.

Le jury a récompensé Muriel pour son très beau parcours, la réussite du projet de transformation qu'elle a déployé pour faire évoluer EVS d'une société d'ingénieurs en une organisation davantage orientée business. Et le tout dans un monde d'hommes, ce qui constitait aussi un beau défi, toujours selon le jury

Par ailleurs, pour la 6e fois, Data News s'est également choisi la Young ICT Lady of the Year. Ce faisant, Data News entend inciter les (jeunes) femmes à se lancer dans une carrière dans le secteur ICT. Les candidates devaient être âgées de moins de 35 ans, être actives dans une société ICT ou exercer une fonction ICT pour présenter leur candidature ou être présentées par un collègue. Sur les 62 dossiers soumis, pas moins de 53 candidatures ont été retenues. A charge pour le jury de ramener cette liste à 10 candidates. Après quoi les lecteurs ont été appelés à voter pour dresser votre top 5. Ces 5 jeunes dames se sont ensuite présentées à notre jury, lequel a finalement élu Valerie Taerwe, consultante chez AE, au titre de Young ICT Lady of the Year. Notre élue est fermement décidée à faire honneur à son titre et à contribuer à la lutte contre la pénurie d'informaticiennes. C'est ainsi qu'elle organise des hackathons et qu'elle est ambassadrice STEM.