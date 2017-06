Seuls 25 pour cent de tous les projets IoT dans le monde réussissent

Cisco a publié son étude lors de l'IoT World Forum de Londres. Cisco a interrogé 1.845 décideurs IT & business aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Inde, actifs dans diverses branches telles les pouvoirs publics, les soins de santé, la construction, la vente au détail, l'horeca, les sports et le transport & logistique. Quasiment 26 pour cent des répondants déclarent que leurs projets IoT se sont soldés par un succès. Par ailleurs, beaucoup de projets IoT - quelque 60 pour cent - échouent lors de la phase 'proof of concept'.

Un projet IoT a d'autant plus de chances de réussir si les départements IT et business (ventes, marketing, direction, etc.) collaborent étroitement. Les spécialistes IT sont appréciés pour leur expertise, organisation, technologie et connaissance des vendeurs. Les décideurs business se distinguent eux dans la création de business cases, mais aussi au niveau de leur capacité à réagir, des processus et de leur sens stratégique. Une culture accordant la priorité à la technologie, aux partenariats, à la connaissance et au partage des données offre de meilleures chances de réussite aux projets IoT.

Même si de nombreux projets IoT échouent, la plupart des organisations apprennent de leurs erreurs et poursuivent leur stratégie IoT du fait que davantage de nouvelles et meilleures technologies accompagnées de services arrivent sur le marché.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.