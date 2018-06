ServiceNow est l'entreprise la plus innovante au monde

Ce n'est ni Tesla, ni Facebook, ni même Apple qui domine le classement des entreprises les plus innovantes au monde, mais bien ServiceNow, Workday et Salesforce.com. Voilà ce qu'a calculé le magazine économique Forbes, qui élabore ce classement chaque année. Le classement repose sur l''innovation premium', à savoir la valeur ajoutée que les investisseurs apposent par-dessus la valeur marchande proprement dite. L'année dernière, cet honneur était revenu à Salesforce.com, suivie par Tesla et Amazon. Cette année, Tesla recule à la quatrième place, alors qu'Amazon doit se satisfaire de la cinquième position.

L'entreprise californienne ServiceNow compte aujourd'hui plus de 6.000 collaborateurs et 4.000 clients, dont pas mal de multinationales et de grandes marques. L'année dernière, son chiffre d'affaires s'est établi à 1,93 milliard de dollars, alors que cette année, la croissance attendue est supérieure à 30 pour cent. ServiceNow est un challenger basé 'cloud' face aux logiciels de gestion de services IT de CA, Hewlett Packard Enterprise et BMC Software entre autres. Selon Forbes, le fait que ServiceNow occupe la première place cette année, est dû à deux différentiateurs évidents ayant pour nom simplicity et customizability. Outre des systèmes de billetterie, la plate-forme comprend aussi des modules liés aux RH et à la finance notamment. En Belgique, l'entreprise dirigée par le country manager Geert Speltincx possède aussi quelques clients en vue, tels Proximus (service desk ticketing), NGA (RH) et quasiment la moitié de l'ensemble des institutions publiques fédérales.

Dans le top 100, on trouve encore de nombreux acteurs technologiques, principalement américains, mais une seule entreprise belge: Anheuser-Busch InBev. Parmi les grands absents étonnants de ce classement, il convient de citer Apple, Google, Microsoft et Uber. Tel est du moins le cas dans le classement de Forbes, car au début de cette année, Boston Consulting Group avait publié son propre top 50 des entreprises les plus innovantes, dont Apple, Google et Microsoft formaient le trio de tête. Par ailleurs, on n'y trouvait pas la moindre trace de ServiceNow ou de Salesforce.com dans le top 5.