Selon la rumeur, Google préparerait un bloqueur de pub

Conjointement avec la Coalition for Better Ads, dont font partie Google, mais aussi Facebook entre autres, l'entreprise préparerait un bloqueur de pub ('adblocker') pour contrer la réclame 'irritante'. Voilà ce qu'annonce le journal d'affaires The Wall Street Journal. Il est surtout question ici de fenêtres émergentes (pop-ups), de vidéos sonores automatiquement reproduites, d'annonces qui éjectent une page vous empêchant de continuer votre lecture, ou de 'sticky ads' (pubs collantes) dont on ne peut se défaire. Selon le journal, Google peaufinerait actuellement les tout derniers détails de son 'adblocker'. L'entreprise devrait pouvoir le lancer d'ici quelques semaines.

Les publicités représentent l'une des principales sources de revenus du géant internet. Ajoutons aussi que Chrome bloque actuellement déjà des 'pop-ups' et met en garde ses utilisateurs contre des sites web potentiellement contaminés par du malware (maliciel). Il faudra donc encore patienter un peu avant de voir à quoi ressemble exactement ce nouveau bloqueur de pub et combien d'annonces il pourra effectivement contrer.