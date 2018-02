Selon des rumeurs, 'Hey Siri' serait supporté par un nouvel AirPod d'Apple

Des sources de l'agence Bloomberg lui ont fourni des informations sur les prochaines générations des oreillettes sans fil d'Apple. L'AirPod date de décembre 2016 et même si Apple rénove en général moins rapidement ses accessoires, un successeur serait prévu pour cette année.

Selon les sources, on pourrait s'attendre à y trouver une nouveauté, à savoir une fonction 'Hey Siri'. Les utilisateurs Apple pourraient dès lors activer par commande vocale leur assistant numérique familier installé dans l'oreille. Actuellement, ce n'est possible que via une double touchette sur l'oreillette. En outre, l'AirPod rénové intégrerait une meilleure puce sans fil qui rendrait plus stable la connexion via Bluetooth.

Selon Bloomberg, Apple était très satisfaite des ventes de la première version de son AirPod. Voilà pourquoi l'entreprise en préparerait les générations suivantes. Un plus qu'on pourrait attendre de la troisième version, c'est l'étanchéité. L'appareil serait mieux protégé contre les éclaboussures et la pluie, sans être toutefois totalement étanche.

Provisoirement, il ne s'agit encore que de rumeurs. On ne sait en fait même pas si une nouvelle version de l'AirPod sortira réellement cette année encore.