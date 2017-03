SecureLink engage un Chief Research Officer

Edward Driehuis est le nouveau Chief Research Officer de SecureLink. Il peut s'enorgueillir de vingt années d'expérience en IT, software et sécurité. Ces huit dernières années, il était actif chez Fox-IT. "Je suis très heureux de faire partie de l'équipe SecureLink", déclare Driehuis dans un communiqué de presse. "Ces derniers mois, j'ai eu le plaisir de rencontrer la plupart des cadres de l'entreprise et je me réjouis humblement d'appartenir dorénavant à une équipe aussi talentueuse et motivée."

SecureLink est un intégrateur spécialisé dans la sécurité et l'infrastructure. L'entreprise est active notamment au Benelux, en Scandinavie, en Allemagne et en Grande-Bretagne.