SD Worx étend sa collaboration avec SuccesFactors

Le fournisseur de services RH SD Worx a conclu un partenariat avec l'éditeur de logiciels SAP pour la vente, la distribution et la mise en oeuvre du logiciel 'cloud' RH SAP Successfactors. Le partenaire de SAP, Flexso for People, participe aussi avec un composant standardisé permettant de relier le logiciel de SAP a u moteur des salaires de SD Worx. Le grand avantage pour les organisations, c'est qu'elles pourront désormais organiser leurs ressources humaines complètes, en ce compris l'administration des salaires, par le truchement d'un contrat unique et d'un seul et même pack.

SD Worx assure dès aujourd'hui pour une dizaine de clients la connexion de SAP Successfactors avec son moteur des salaires. Le nouveau partenariat y capitalise et représente une nouvelle étape dans l'intégration, afin de proposer aux organisations une solution bout-à-bout adaptée au marché belge. SD Worx devient ainsi un 'reseller' SAP et SuccessFactors. Pour l'implémentation, SD Worx se tournera vers Core HR et pour les autres modules, elle collaborera avec Flexso for People.