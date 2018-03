SAP renonce à SAP Anywhere

SAP Anywhere est une version basée sur le nuage du système de SAP, qui devait introduire l'entreprise sur le marché des PME. La suite prévoyait une interface web, où les clients pouvaient trouver un système CRM, le service clientèle, les commandes et la gestion d'inventaire. Un modèle plus compact et plus simple du système ERP donc, conçu à la mesure des petites et moyennes entreprises. Le géant allemand, qui est surtout populaire auprès des plus grandes sociétés, voulait ainsi concurrencer les acteurs en ligne tels Salesforce.com.

Il semble à présent que cela n'a pas complètement réussi. La suite, qui existe depuis début 2016, va à présent s'éteindre progressivement. C'est ce que nous apprend le site technologique The Register sur base de courriels de clients. Ceux-ci ont reçu ces dernières semaines un communiqué leur indiquant la fin du service. Ils vont récupérer l'argent des mois restants de leur abonnement (à condition qu'ils n'intentent pas un procès à l'entreprise). Les clients qui ont reçu le courriel, disposent de trente jours pour retirer leurs systèmes de la plate-forme, avant que leur compte ne soit clôturé. Cela signifie donc que le service s'interrompra probablement fin avril.

SAP même a entre-temps réagi à la publication de The Register: "Pour aider nos clients à se transformer et à croître dans une économie numérique compétitive, SAP examine et développe continuellement de nouvelles solutions dans le nuage, [...]. De temps à autre, nous évaluons notre gamme existante et y effectuons des adaptations sur base de notre stratégie ERP générale dans le nuage. Voilà pourquoi nous avons décidé de renoncer à la solution SAP Anywhere. Nous assisterons nos clients, afin de les orienter vers une nouvelle solution SAP, qui réponde le mieux à leurs besoins."