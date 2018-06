SAP continue à dominer le marché belge du CRM et de l'ERP

Tout comme l'année passée, SAP domine le classement des fournisseurs de CRM les plus utilisés dans notre pays (43%). Microsoft (23%) et Salesforce (20%) suivent à distance respectable. Dans l'ERP, SAP est le leader incontesté depuis 2010 déjà. Cette année, SAP s'approprie 48,4% de ce marché. Ici également, Microsoft suit en 2e position (19,7%). A la 3e place, on retrouve avec 13% tout ce qui est repris sous l'appellation 'sur-mesure', suivi par Oracle avec 6% à peine. Tels sont les chiffres d'une enquête menée par Computer Profile pour le compte de Data News parmi 3.774 entreprises belges de plus de 50 person...