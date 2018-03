SanDisk présente une carte microSD rapide de 400 Go

Les fabricants de smartphones lancent des appareils photo toujours plus sophistiqués, mais c'est surtout en matière de vidéo que l'on obtient vite des fichiers très lourds. Lundi passé au MWC, Sony a encore fait la part belle aux enregistrements HDR 4K effectués par son produit-phare XZ2. SanDisk entend à présent réagir à cette tendance.

Selon SanDisk, la 400GB microSDXC Extreme UHS-I est la carte microSD la plus rapide du monde à utiliser la norme UHS-I. La carte atteint une vitesse de lecture de 160 Mo par seconde, et une vitesse de lecture de 90 Mo par seconde maximum. Il existe certes des cartes-mémoires encore plus véloces, mais qui exploitent la norme UHS-II que la plupart des smartphones ne supportent pas.

La carte SD compatible SSD

En outre, l'entreprise américaine présente aussi une carte SD expérimentale utilisant la technologie PCIe qu'on ne trouve normalement que dans les desktops. Les vitesses de lecture et d'écriture atteintes sont respectivement de 880 et 440 Mo par seconde. Ce sont des vitesses permettant à la mini-carte SD de convenir à la plupart des SSD basés SATA.

Si ces concepts faisaient bientôt leur entrée dans des produits à la consommation, la porte serait alors ouverte aux enregistrements 4K et 8K RAW au moyen par exemple d'une caméra DSLR.