Samsung vend davantage de smartphones qu'Apple et Huawei réunis

Ces chiffres proviennent de Gartner qui affirme qu'au deuxième trimestre de cette année, on a vendu 6,7 pour cent d'appareils en plus que durant la période correspondante de l'an dernier. 87,7 pour cent des nouveaux appareils tournent sur Android, et 12,1 pour cent sur iOS.

Samsung demeure et de loin le principal vendeur de smartphones avec une part de marché de 22,5 pour cent. Gartner fait cependant observer que le géant coréen avait enregistré trois piètres trimestres de vente successifs, en raison notamment des problèmes du Galaxy Note 7, mais que la croissance est de nouveau au rendez-vous.

Aux places deux et trois, on trouve Apple et Huawei qui, conjointement, se retrouvent juste en-deçà de la part de marché de Samsung. Gartner s'attend cependant à ce qu'Apple fasse mieux dans le courant de cette année avec le lancement d'iOS 11 et d'un nouvel iPhone.

Le top cinq est complété par Oppo et Vivo, deux marques qui ne sont pas, voire à peine présentes sur notre marché. Ce n'est pas étonnant quand on sait que la Chine et la zone Asie-Pacifique représentent aujourd'hui la moitié de toutes les ventes de smartphones. Les ventes en Chine ont certes légèrement régressé, mais dans le reste de l'Asie, la pénétration du smartphone ne fait que croître.