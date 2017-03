Samsung va remettre le Galaxy Note 7 en vente

Le produit-phare de Samsung se trouvait début du mois de septembre dernier dans les magasins, mais très vite, l'entreprise dût rappeler tous les téléphones à l'échelle mondiale, après que certains d'entre eux aient été aux prises avec l'explosion de leur accu. L'appareil fut aussi banni par certaines compagnies aériennes.

Samsung annonce à présent vouloir remettre en vente des exemplaires reconditionnées de l'appareil. Aucune date n'a encore été citée quant à savoir quand cela se fera exactement et si on pourra en trouver chez nous aussi. Samsung va examiner les endroits, où une réintroduction pourrait être possible sur base de la législation locale, d'une collaboration avec les opérateurs et de la demande émanant de certains pays.

Les appareils reconditionnés sont en général des exemplaires utilisées qui sont passés au peigne fin en vue d'être remis sur le marché. Pour ceux qui seront jugés invendables, l'entreprise souhaite revendre des pièces individuelles, telles les puces, appareils photo et métaux comme l'or, le cuivre, le nickel et l'argent.

Le timing de l'annonce est un peu étrange quand on sait que Samsung est sur le point de lancer le Galaxy S8. Mais remettre l'appareil sur le marché pourrait permettre à l'entreprise de récupérer une partie des coûts de l'opération de rappel. Samsung elle-même estime que la débâcle du Galaxy Note 7 lui a coûté 5,5 milliards d'euros de bénéfice sur trois trimestres.