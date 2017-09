Samsung va investir dans des voitures autonomes

Samsung fait donc son entrée sur le marché des voitures autonomes avec un fonds d'investissement de 300 milliards de dollars. "Le temps est venu de marquer clairement notre intention de pénétrer sur le marché des voitures autonomes", déclare-t-on dans l'entreprise. "Samsung est depuis quelque temps déjà occupée à préparer le terrain."

Le premier investissement consenti par le nouveau fonds de Samsung cible TTTech, une entreprise qui s'occupe de logiciels pour voitures sans chauffeur. Rien n'a cependant filtré sur le montant investi dans cette petite entreprise.

Chiffre d'affaires

En plus de fabriquer des smartphones et des téléviseurs, Samsung est aussi l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs au monde. Ce vaste arrière-plan technologique et son entrée parmi les constructeurs automobiles via Harman offrent à l'entreprise la confiance pour se mesurer à la forte concurrence sur ce marché.

La concurrence se compose entre autres du géant des puces Intel, qui a racheté le mois dernier Mobileye pour 15,3 milliards de dollars. Cette dernière entreprise est le numéro un du marché des logiciels anticollisions. Qualcomm, un autre géant des puces, est pour sa part encore et toujours impliqué dans l'entérinement de son rachat de la firme néerlandaise NXP pour 47 milliards de dollars. NXP est leader du marché mondial des puces pour voitures.