Samsung table quand même sur une forte hausse de son bénéfice

En octobre, le plus grand fabricant de smartphones au monde annonçait encore l'interruption de la commercialisation de son Galaxy Note 7 après des problèmes de batteries. Divers appareils s'étaient enflammés spontanément. Même les accus de substitution ne parvinrent pas à résoudre ces problèmes. Il s'était dit à l'époque que cette débâcle allait coûter quelque 2 milliards d'euros à l'entreprise.

Mais les conséquences sur le bénéfice au quatrième trimestre semblent néanmoins limitées. Grâce aux bonnes performances enregistrées par d'autres divisions (puces informatiques et écrans), Samsung s'attend pour le quatrième trimestre à un bénéfice d'exploitation de 9.200 milliards de wons (7,3 milliards d'euros). C'est moitié plus que le bénéfice de l'année dernière et le meilleur résultat trimestriel réalisé depuis 2013. Sur l'ensemble de son exercice 2016, Samsung table sur une croissance de son bénéfice de 10,6 pour cent à 29.200 milliards de wons. Son chiffre d'affaires croîtrait de 0,4 pour cent à 201.500 milliards de wons.

La cause précise des problèmes du Galaxy Note 7 n'est par ailleurs pas encore connue. Selon des médias sud-coréens, les résultats de l'enquête devraient être connus ce mois-ci. Cette enquête a été confiée aux Underwriters Laboratories (UL) américains indépendants, ainsi qu'à l'instance gouvernementale sud-coréenne KTL. Pour ce qui est du lancement du Galaxy S8, Samsung semble en tout cas ne pas vouloir prendre le moindre risque: ce lancement aurait en effet lieu plus tard que prévu initialement.

Source: Belga