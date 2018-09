Samsung planche sur un appareil mobile pliable

La rumeur circule depuis un certain temps déjà selon laquelle Samsung préparerait un smartphone un peu similaire aux GSM à clapet très populaires au début de ce siècle. Selon Koh, des enquêtes ont montré qu'il y avait un marché pour un nouveau type de modèle à clapet.

Il est toutefois toujours difficile de savoir comment fonctionnera exactement ce modèle pliable. Il se pourrait que Koh évoque deux écrans qui sont reliés par une charnière, mais le Wall Street Journal écrivait en juillet que Samsung plancherait sur un écran pliable. Avec un seul écran complet qui se plierait.

Samsung est aujourd'hui de loin le plus grand vendeur de smartphones au monde. Mais ces dernières années, la concurrence s'est renforcée. Les Sud-coréens subissent non seulement une concurrence sérieuse d'Apple, mais aussi de marques bon marché comme Xiaomi et Huawei, lesquels ne le cèdent pratiquement en rien à Samsung au niveau technique.

Koh a admis à CNBC que Samsung avait grand besoin d'innovation dans le domaine des smartphones. "Toute nouveauté se doit d'être pertinente pour nos clients. Ceux-ci doivent immédiatement comprendre le pourquoi de toute démarche de Samsung."