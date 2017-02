Samsung lance la Galaxy Tab S3

Ces dernières années, les fans d'Android n'ont pas vraiment été à la fête au niveau des tablettes. Parmi les grandes marques, on nota surtout la Pixel C de Google et la Nvidia Shield K1 destinée surtout aux joueurs. Or voici que Samsung présente à Barcelone sa Galaxy Tab S3, une tablette convenant tant pour les jeux, les loisirs que pour un usage professionnel.

La Galaxy Tab S3 succède à la S2, mais physiquement, avec ses bords en métal et le verre le long de ses deux côtés, elle fait davantage penser à une version plus grande du smartphone Galaxy Note S7. Elle conserve le bouton home de la S2. La Tab S3 propose un clavier disponible séparément pour quiconque veut l'utiliser en tant qu'ordinateur portable, mais aussi un stylet pour l'écran tactile.

Les appareils photo ressemblent eux aussi à ceux du Galaxy S7: un Sony IMX260 de 13 méga-pixels à l'arrière et un autre - maison - de 5 méga-pixels en façade.

La Tab S3 intègre Samsung Flow. Cette technologie garantit plus de sécurité et un processus d'identification simplifié pour desktops ou laptops. Plus besoin de mots de passe: Samsung Flow déverrouille l'ordinateur après une simple vérification des empreintes digitales sur votre GSM. La synchronisation des fichiers s'effectue automatiquement après la vérification. Bluetooth et NFC sont cependant nécessaires pour les deux appareils.

HDR

Après la course au plus grand nombre de pixels possibles incorporés à un écran de smartphone, voici que la tendance se dirige à présent vers le HDR (High Dynamic Range). La Galaxy Tab S3 est précisément équipée du HDR, une technologie offrant des niveaux de noir plus intenses. La gamme de couleurs couverte est aussi nettement plus riche que celles d'un affichage IPS et surtout TN ordinaire. Sous l'écran HDR, on trouve un processeur quadricoeur Snapdragon 820, 4 Go de RAM et 32 Go de capacité de stockage interne. Le connecteur microsd permet d'étendre cette dernière à 256 Go au moyen d'une carte de mémoire. La batterie se caractérise par une capacité de 6.000 mAh, ce qui n'est pas mal du tout.

La Galaxy Tab S3 sera commercialisée début avril en Belgique à partir de 679 euros.