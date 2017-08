Samsung installe Shazam sur ses TV connectées

Pendant que vous regarderez la TV, vous pourrez ainsi rechercher le titre et l'interprète de la musique que vous entendrez. Shazam vous proposera aussi le texte de la chanson et le titre de l'album où elle figure. Les utilisateurs pourront ensuite diffuser la chanson et l'ajouter à leurs playlists dans Spotify, Napster et Deezer, qui se trouvent également dans le Smart Hub de Samsung.

Shazam sera d'abord disponible en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. On ne sait pas si la Belgique pourra en disposer aussi.