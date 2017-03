Samsung étoffe sa gamme VR avec un contrôleur et une caméra

Conjointement à l'annonce du S8, Samsung lance aussi quelques nouveaux produits pour sa gamme de réalité virtuelle. Le plus agréable est probablement le contrôleur, qui permet de jouer à des jeux plus caractéristiques avec le casque Gear VR. Ce contrôleur fonctionne comme une 'air mouse': vous le tenez en main, vous le pointez vers des choses du monde virtuel, y ramasser des objets ou en laisser tomber. Le contrôleur est équipé des boutons d'activation nécessaires, mais aussi d'un pavé tactile, d'un réglage du volume et de boutons home et 'retour'. C'est donc comparable aux autres contrôleurs VR, mais celui-ci tient particulièrement bien dans la main. Il est en outre compatible avec tous les téléphones supportant le casque Gear VR, donc à partir du Galaxy S6.

En outre, Samsung sort également une caméra à 360 degrés, dont la principale nouveauté réside dans le fait qu'elle filme en 4K. Ce qui est appréciable, c'est qu'en combinaison avec votre téléphone, vous pourrez véritablement vous livrer à du streaming en direct. La caméra envoie ses images vers le S8, qui les traite et les associe, puis les diffuse vers YouTube. Il faut compter avec un retard de quelque dix secondes, mais cela n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'une solution agréable pour partager votre environnement et vos aventures avec vos amis (ou le reste du monde).