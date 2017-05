Samsung et VMware concluent un partenariat IoT

La plate-forme Samsung Artik Smart IoT combinée avec le VMware Pulse IoT Center offrira une solution d'infrastructure IoT professionnelle sûre, qui permettra aux équipes IT et OT ('operational technology') d'exercer un contrôle complet sur leurs IoT use cases: de la périphérie du réseau jusqu'au nuage.

En outre, les deux entreprises introduisent l'intégration de la Samsung Artik 530 avec Liota (Little IoT Agent), un kit de développement de logiciels (SDK) open source indépendant du vendeur développé par VMware, afin d'aider les entreprises clientes à gérer, contrôler et sécuriser leur implémentation IoT.

La taille, la complexité et les questions de sécurité rendent l'IoT malaisément abordable pour nombre d'organisations. La plate-forme Samsugn Artik Smart IoT offre aux clients le matériel et les logiciels IoT nécessaires pour démarrer dans ce domaine, alors que VMware les aide à gérer leur infrastructure IoT de la périphérie du réseau jusqu'au nuage. Cette combinaison génère une solution bout à bout, en ce compris les composants matériels et logiciels requis, la sécurité, la connectivité 'cloud', les services de mise en oeuvre et la possibilité de contrôler et gérer les produits durant tout leur cycle de vie.