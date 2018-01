Samsung est à présent le plus grand fabricant de puces au monde

Samsung a pour la première fois gagné plus avec ses puces qu'Intel, qui dominait pourtant le marché depuis des années. En 2017, Intel a enregistré 62,8 milliards de dollars de bénéfice. Il s'agit là d'un record pour l'entreprise, même si c'est moins que les 69,1 milliards de dollars de bénéfice réalisés par la division des jeux de puces de Samsung l'année passée.

Différentes focalisations

Ce qui est étonnant, c'est que les deux entreprises ont une tout autre focalisation. Samsung engrange le plus de rentrées avec ses puces -mémoires pour smartphones, et avec ses SSD. Intel, par contre, a en grande partie manqué le train des appareils mobiles et se concentre donc principalement sur ses processeurs x86. L'entreprise demeure du reste largement en tête du marché des processeurs pour ordinateurs.

Reste à savoir maintenant comment va évoluer le rapport entre les deux géants technologiques. Tout semble indiquer que les puces de Samsung seront aussi présentes dans les prochaines années dans toujours plus de catégories de produits en croissance, dont les voitures électriques et les applications IoT (internet des objets).

Intel affirme pour sa part que ses futures puces Cannon Lake à 10 nanomètres contiendront deux fois plus de transistors que les puces à 14 nanomètres de Samsung. L'entreprise s'attend dès lors à prendre de l'avance.