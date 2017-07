Samsung atteint un bénéfice record

Les chiffres, que le groupe a rendus publics, sont provisoires. Néanmoins, Samsung compte sur une croissance bénéficiaire d'exploitation de pas moins de 72 %, pour atteindre 14 milliards de wons coréens. Cela équivaut à presque 10,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires augmentera probablement de 18 % par rapport à l'année passée, pour atteindre 60 milliards de wons coréens (45,6 milliards d'euros).

Le Galaxy S8 s'est imposé pendant tout le trimestre et a fait oublier la débâcle causée par le Galaxy Note 7. Samsung avait été contraint de rappeler tous les Note 7 car des batteries avaient explosé. En début de semaine, Samsung a fait savoir qu'il commercialisait une version reconditionnée du téléphone, cette fois avec une batterie qui ne devrait plus s'enflammer.

Samsung a également annoncé cette semaine qu'il allait investir plus de 37 milliards de wons coréens (28,3 milliards d'euros) afin d'augmenter la production de puces en Corée du Sud. Samsung est surtout connu pour ses smartphones et ses téléviseurs. Toutefois, il est également en passe de détrôner Intel et de devenir le plus gros fabricant de puces au monde. C'est principalement la division puces qui a contribué au bénéfice du groupe. L'année passée, elle constituait près de la moitié du bénéfice d'exploitation total.