Samsung annonce une appli autoreply pendant les déplacements en voiture ou en vélo

C'est par l'intermédiaire d'un capteur d'activité ou le GPS du smartphone que l'appli détecte si vous êtes en déplacement. La fonction 'In-Traffic Reply' s'active alors d'elle-même et constate aux notifications sur l'appareil si quelqu'un a expédié un message. Ensuite, l'appli envoie automatiquement une réponse aux messages entrants. Provisoirement, les utilisateurs n'ont le choix qu'entre deux types de réponse automatique: une réponse par défaut ou une 'Fun Reply' avec animation. Sur la version définitive, il sera aussi possible de prévoir une réponse personnelle. On ne sait pas encore clairement avec quelles applis de messagerie l'application de Samsung fonctionnera.

Actuellement, Samsung recherche cinq cents personnes souhaitant tester 'In-Traffic Reply'. Il est possible de s'inscrire sur le site web de l'entreprise.