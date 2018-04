Samsung a enregistré un bénéfice en nette hausse au premier trimestre

Le bénéfice d'exploitation a été de 15,6 billions de wons coréens (12 milliards d'euros), en hausse de 58 pour cent en comparaison avec celui de l'année précédente. Le bénéfice a ainsi été supérieur aux prévisions initiales des analystes de Reuters.

Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 19 pour cent à 60 billions de wons (46 milliards d'euros), ce qui est un peu moins qu'attendu. Samsung présentera ultérieurement ses résultats plus détaillés, dont ses chiffres nets et les performances de ses différentes divisions.

Samsung profite de la demande toujours soutenue de puces pour les smartphones et les serveurs notamment. La production de puces-mémoires constitue la principale source de bénéfice pour le groupe, qui produit aussi des smartphones, tablettes et appareils électroniques domestiques.

Cours de l'action en baisse

Malgré le bénéfice record enregistré au premier trimestre, le géant technologique sud-coréen a connu des moments difficiles à la bourse. Ce vendredi après l'annonce, le cours de l'action a ainsi encore reculé de 2,7 pour cent environ, même si à présent, il semble remonter la pente.

Au deuxième trimestre, plusieurs analystes prévoient un bénéfice en baisse ou stable, ce qui explique l'actuelle baisse du cours de l'action. Selon ces analystes, Samsung pourrait voir son bénéfice diminuer suite aux ventes de puces-mémoires. Leur prix croît en effet plus lentement que prévu et selon d'aucuns, ce marché arriverait plus ou moins à saturation. Les coûts de marketing à la hausse du Galaxy S9 interviennent aussi dans cette prévision.

Samsung même ne se préoccupe pas du prochain trimestre et affirme être bien partie pour connaître une année record.