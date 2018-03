Salesforce s'empare de MuleSoft pour 6,5 milliards de dollars

MuleSoft est une plate-forme API de création de réseaux d'applications reliant applications, données et appareils professionnels dans le nuage et dans des centres de données sur site. L'entreprise possède Coca-Cola, Barclays et Unilever notamment au nombre de ses clients.

Salesforce Integration Cloud collecte les données d'entreprises, quel que soit l'endroit où l'information se trouve. Le rachat de MuleSoft souligne l'importance croissante des données dans le nuage et sur site, ainsi que les énormes quantités d'informations générées par des appareils tels des ordinateurs portables, tablettes et smartphones connectés à internet.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.